Fuzil de R$ 240 mil que derruba helicóptero: quanto custam as armas do CV?

A guerra do Comando Vermelho

Expansão armada. A polícia afirma que os altos investimentos em armamento tinham como objetivo sustentar a ofensiva do Comando Vermelho em territórios dominados por milicianos e facções rivais.

Conexão Baixada-Barra. A investigação começou na Baixada Fluminense e alcançou endereços de alto padrão na capital fluminense, revelando o alcance do esquema.

Outro alvo: o TCP. Durante ação da Polícia Militar, Thiago da Silva Folly, o TH, chefe do Terceiro Comando Puro na Maré, foi morto em confronto.

Investigação

Zeus Muzema no centro do esquema. O tido chefe do tráfico na comunidade da Muzema era o principal operador das compras. Além de negociar, ele organizava tudo de forma meticulosa. A investigação foi conduzida pela 60ª DP Campos Elísios, na Baixada Fluminense e revelou como ele e outros traficantes abasteciam o Comando Vermelho com armas pesadas.