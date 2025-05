Incêndio atinge imóvel na Avenida Angélica, no centro de SP

Um incêndio atingiu um imóvel comercial na Avenida Angélica, na Santa Cecília, no centro de São Paulo, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Fogo se espalhou por prédio de dois andares nas primeiras horas do dia, na altura do número 100. Bombeiros foram acionados por volta das 5h49.

Não há vítimas. O fogo foi controlado e extinto pelos Bombeiros, que agora fazem o trabalho de rescaldo. No momento do incêndio não tinha ninguém no imóvel. No local funciona uma loja que comercializa persianas.