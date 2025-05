Justiça acata pedido da prefeitura e volta a proibir moto por app em SP

Transporte havia sido liberado no dia 14 de maio. Ontem, a prefeitura entrou com o recurso de apelação contra uma sentença anterior que havia julgado improcedente a ação movida contra as empresas 99 e Uber. "Essa decisão assegura que não seja prestado um serviço irregular na cidade, comprometendo a segurança dos munícipes, com destaque neste mês de maio, quando se promove a paz no trânsito", disse a procuradora-geral do Município, Luciana Nardi.

O UOL procurou a 99 e a Uber para um posicionamento. Em nota, a 99 esclareceu que ainda não foi notificada da decisão. "Depois que for notificada, vamos analisar os autos e nos manifestar", diz resposta. A Uber não se manifestou.

Gestão Nunes é contra o serviço

Prefeitura de SP é contra o serviço de mototáxi para o transporte de passageiros. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) argumenta que o serviço é perigoso e disse se preocupar com a possibilidade do aumento no número de acidentes no trânsito. A prefeitura usa como argumento decreto municipal 62.144/2023 que proíbe transporte de moto por aplicativo na cidade.

Gestão Nunes também afirma que as plataformas permitem o transporte de menores de 21 anos. Ainda segundo o município, os aplicativos permitem condutores com CNH "A", o que seria irregular para o serviço, além de não exigirem antecedentes criminais.

Empresas tentam liberação do transporte por motos em SP desde o começo do ano. As plataformas mais usadas no Brasil para esse serviço paralisaram a opção de motocicleta por decisão da Justiça, que vetou a atividade em janeiro. Em caso de descumprimento, as empresas seriam multadas diariamente em R$ 1 milhão.