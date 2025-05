Quem é o policial que dizia que 'mataria meio mundo' por Bolsonaro no poder

Policial que tramou golpe e dizia que mataria "meio mundo" por Bolsonaro já atuou na segurança de Lula e trabalhou na Secretaria da Segurança da Bahia sob governo do PT.

O que aconteceu

Participação no plano golpista. Wladimir Matos Soares, agente da PF (Polícia Federal) de 53 anos, é acusado de participar do plano para impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder após a eleição de 2022.

Denunciado e preso. Mantido em reclusão desde 19 de novembro de 2024, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao lado de 11 militares, no núcleo da operação batizada de "Punhal Verde Amarelo".