Médico é indiciado por aplicar anestesia geral para tatuagem e homem morrer

Godoi morreu em 20 de janeiro. Na ocasião, ele havia recebido uma anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas, sofreu uma parada cardiorrespiratória no início do procedimento e não resistiu. Na época, o estúdio que faria a tatuagem informou que o empresário passou mal antes mesmo de o desenho corporal começar a ser feito.

Corpo do empresário chegou a ser exumado para realização de exame cadavérico. O laudo do IML comprovou que ele tinha hipertrofia no coração.

Na época da morte, o Hospital Dias Revitalite afirmou não ter participação no procedimento que resultou na morte do empresário. Em nota, a unidade de saúde lamentou o óbito de Ricardo, mas destacou que "a atuação do hospital se limitou à disponibilização de uma sala operatória e demais equipamentos necessários homologados pelo CRM/SC e que compõem uma Sala Cirúrgica completa", sem "qualquer participação no procedimento realizado, tampouco qualquer membro do nosso quadro clínico esteve envolvido em qualquer etapa do procedimento até a intercorrência".

Estúdio de tatuagem informou, em nota, que o anestesista contratado foi aprovado pelo hospital e que o empresário realizou exames prévios à sedação, "que não apontaram nenhum risco explícito para a realização do procedimento". "O que ocorreu é que no começo da sedação e intubação ele teve uma parada cardiorrespiratória, que ocorreu antes mesmo de começarem a tatuarem ele, que foi verificado rapidamente e chamado um cardiologista para tentar reanimar ele, infelizmente sem sucesso".

Quem era o empresário

Ricardo trabalhava no ramo de carros de luxo. Além de influenciador, também tinha a própria empresa, voltada para a importação e venda de super carros.