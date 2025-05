Onça que teria devorado caseiro vai para ambiente controlado em SP

A onça-pintada capturada no final de abril no Pantanal sul-mato-grossense, dias após um caseiro de 60 anos ter morrido na mesma região após ser atacado por uma onça, foi transferida ontem do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), no Mato Grosso do Sul, para um mantenedor de fauna silvestre no interior de São Paulo. Ainda não há confirmação de ser o mesmo animal que atacou o caseiro.

O que aconteceu?

O animal, um macho que foi capturado pesando 94 kg, permaneceu três semanas no CRAS. No período, a onça teve um ganho de 13 kg, passando a pesar 107 kg. Durante o período no CRAS, a onça-pintada, com idade estimada em 9 anos, além de ganhar peso, também foi acompanhada diariamente pelos veterinários, passando por exames como raio-x, ultrassom e hemograma. A estimativa é que, em condições normais, a onça pese em torno de 120 kg.