Pintor perde dedos após bomba de PM explodir durante serviço em SP

Ronaldo diz que foi contratado para um serviço de pintura na casa de Barros em abril. Dias depois, o ex-policial voltou a contratar seus serviços, desta vez para limpar o imóvel que estava desocupado. Em meio aos entulhos da casa, tinha uma lata, que a vítima não sabia conter explosivos.

Pintor diz ter pensado que fosse algum brinquedo. "Eu achei que era um brinquedo, fui abrir aquilo lá e começou a vazar uma fumaça. Levei ao rosto ainda, e a fumaça era cheirosa. Mas aí pensei que estava parecendo uma bomba e taquei para trás, nas minhas costas. No que eu joguei fora, ela explodiu, arrancando todos os meus dedos da mão esquerda, ferindo minhas costas, nádega e pernas", declarou à TV Tem.

Dono da casa disse se tratar de uma bomba de efeito moral. Ele chegou a ir ao hospital, mas não ofereceu ajuda, segundo Oliveira. "Ele é um ex-militar, falou para mim que era tenente. Ele me pediu desculpas, falou que não poderia ter deixado essa bomba lá. Mas aí não me procurou mais, não me ofereceu ajuda, remédio, mais nada."

Investigadores recolheram fragmentos da bomba para identificar se é uma granada ou bomba de gás. O laudo ainda não foi concluído, segundo a SSP. O UOL não conseguiu contato com a defesa de Ricardo Cardoso de Barros. O espaço segue aberto para manifestação.