Suspeito de envolvimento na morte de agente é morto pela polícia no Rio

Juíza não se feriu, mas policial foi alvejado e morreu ainda no local. O carro da mulher foi atingido por disparos, mas os tiros não perfuraram o automóvel. ''Eu posso afirmar com certeza que, se não fosse a ação do João saindo do carro para desviar o foco dos criminosos, eles conseguiriam fazer com que os disparos de fuzil ultrapassassem a blindagem do meu carro. Ele não reagiu, ele agiu para me salvar, ele deu a vida para me salvar", declarou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo na época.

João Pedro era policial da Core e tinha treinamento de um curso da Swat Miami Police, unidade policial dos EUA altamente especializada. "Seu talento e determinação também o levaram a se destacar internacionalmente, representando a CORE com honra nos Estados Unidos, onde concluiu com destaque o tradicional curso da Swat da Miami Police", declarou a Polícia Civil em nota de pesar.