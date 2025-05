SP vai ter gangorra nas temperaturas; veja previsão para todos os estados

Curitiba deve registrar as menores temperaturas do Sul. Com máxima atingindo os 27ºC na terça, a cidade terá uma forte queda nos dias seguintes. Na sexta, por exemplo, a mínima prevista é de 8ºC, com máxima de apenas 15ºC. Com tempo instável, a capital paranaense terá dias nublados com possíveis pancadas de chuva durante toda a semana.

As mudanças não devem ser tão bruscas em Florianópolis. Na capital catarinense, as temperaturas devem ficar entre 18ºC e 28ºC até a próxima quinta, quando o frio se intensifica e derruba a mínima para 14ºC. A previsão indica chuva todos os dias, com possíveis pancadas mais fortes na segunda.

Calor intenso no Centro-Oeste

Em Goiânia, as mínimas não terão grandes alterações, ficando entre 16ºC e 18ºC. De amanhã a quarta, a máxima será de 30ºC e, no final da semana, deve esquentar ainda mais: 32ºC e 33ºC na quinta e na sexta, respectivamente, sem previsão de chuva.

Campo Grande terá uma semana quente pela frente. A capital terá pelo menos três dias consecutivos em que a máxima atingirá os 33ºC —de segunda a quarta-feira. Com mínimas entre 21ºC e 22ºC, a cidade terá tempo seco e os termômetros ficarão perto dos 30ºC de máxima prevista até o final da semana que vem.

Cuiabá terá o calor mais intenso da região. As temperaturas subirão gradativamente no início da semana e devem atingir os 36ºC na quinta. Ao longo de toda a semana, a previsão indica ausência de chuvas, com mínimas entre 21ºC e 23ºC.