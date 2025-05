'Prometeu me destruir': quem era espírito que Divaldo dizia que o perseguia

A figura passou a ser chamada por ele de 'Máscara de Ferro', em alusão ao aspecto encoberto do rosto e à rigidez com que se comunicava. "Até onde vai a minha lembrança eu sempre detectava a presença de uma Entidade, um sacerdote romano, respeitável, com ares adversários contra mim, numa atitude agressiva, ameaçando-me, a princípio de forma educada e depois com muita rispidez — e prometendo que, se eu não seguisse as suas diretrizes ele terminaria por me destruir", contou. Em uma de suas aparições mais vívidas, segundo Divaldo, "o seu rosto me fazia lembrar a personagem do filme com a 'máscara-de-ferro', só que o ferro estava como que incandescente".

Tentativa de suicídio

A influência do espírito foi tão intensa que quase levou Divaldo ao suicídio aos 19 anos. "Ele me disse: 'Não tenhas medo. É a libertação'", recorda. Sob efeito da sugestão, entrou no mar decidido a morrer, mas acabou salvo por um grupo de jovens que brincava na areia.

O médium relata também que foi agredido fisicamente na rua da Misericórdia, em Salvador, por um homem desconhecido — e atribui o episódio ao espírito perseguidor. Segundo ele, o obsessor "aproveitou-se da raiva do agressor" e atuou como um catalisador invisível do ataque. O evento se tornou um dos marcos da perseguição espiritual. Após a agressão, Divaldo relatou ter visto novamente o espírito: "Você mudou apenas de roupa, mas é a mesma pessoa e eu o matarei".

A situação se prolongou por anos, até que, em 1960, o espírito se manifestou publicamente durante uma reunião mediúnica com Chico Xavier, em Uberaba. "Ele não se apresentou como inimigo. Falou como sendo aquele que vinha cumprir uma missão: destruir o Espiritismo", relatou Divaldo. O médium interpretou a mensagem como uma tentativa de sabotar a doutrina e "baratear a mediunidade".

Apesar das ameaças, Divaldo não rompeu emocionalmente com o espírito. Ao contrário, continuou falando dele com empatia e acreditava que se tratava de uma alma profundamente perturbada e arrependida de seus próprios erros do passado. "Há um estranho fascínio na figura hedionda, assustadora — como a evocar as ligações do pretérito, os dias longínquos vividos entre as naves de altares e escuros corredores dos mosteiros, iluminados por tochas bruxuleantes", escreveu Suely Caldas Schubert.