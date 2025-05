Surto de escorpiões: como se proteger deles e de mais 4 animais peçonhentos

Algumas espécies, como as mestiças de Apis mellifera scutellata (africana) e Apis mellifera ligustica (europeia) são consideradas as mais agressivas. Enquanto as abelhas-operárias perdem o ferrão e morrem após picarem um alvo, as Mamangavas e as Mamangabas não perdem o ferrão, podendo picar várias vezes.

Em um enxame, as primeiras abelhas a picar um invasor liberam um feromônio (substância produzida e secretada por um animal, que tem como alvo outro indivíduo da mesma espécie) que faz com que outras abelhas ataquem o mesmo alvo, podendo provocar um acidente com centenas e até mesmo milhares de picadas. A reação no organismo que recebeu o veneno, geralmente, varia de acordo com o volume de toxina injetado. Quanto mais abelhas picam um mesmo alvo, maior a chance do resultado ser grave.

Na maior parte dos casos, abelhas atacam somente quando sentem que sua colmeia está ameaçada. No entanto, acidentes do tipo podem ser graves Imagem: Fernando.M.Soares/Wikimedia Commons

No caso de poucas picadas, o quadro vai desde inflamação local até forte reação alérgica (choque anafilático). No caso de múltiplas picadas, o quadro pode evoluir para manifestação tóxica mais grave, podendo causar a morte.

Aranhas

Com 43.119 notificações em 2023, acidentes com aranhas causaram a morte de 34 pessoas no último ano. Assim como as abelhas, o volume de acidentes com as aranhas também vem evoluindo nos últimos anos, de acordo com dados do Sinan.