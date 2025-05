Técnico de enfermagem suspeito de estuprar paciente é preso no Rio

Mesmo diante da ameaça, a paciente contou o ocorrido ao chefe de enfermagem. A denúncia foi levada à administração do hospital, que reportou à polícia.

Perícia detecta material biológico e suspeito é preso

Técnico de enfermagem foi levado para a 22ª DP (Penha) e preso em flagrante. Ele responderá por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil fluminense confirmou ao UOL que a perícia detectou a presença de material biológico do agressor na vítima. Mesmo assim, ele nega ter cometido o crime.

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que "todas as medidas cabíveis foram adotadas". Entre elas, citou que "a Fundação Saúde já determinou à empresa terceirizada o desligamento imediato do funcionário", e que "uma equipe multidisciplinar foi designada para prestar apoio e acompanhamento psicológico à paciente e à família".