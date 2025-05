Lembrou o padre do balão? Pároco sobe em cruz a 30 metros de altura no PR

Olha só onde eu estou: no alto da Igreja Santo expedito para te fazer o convite muito especial Padre Laercio José de Lara

Padre sobe em cruz a 30 metros de altura e convida fiéis para festa no Paraná Imagem: Reprodução/Instagram/@pnsaigrejinha

Nas imagens feitas por drone, é possível observar a presença de equipamento de segurança. No vídeo, o pároco permaneceu sentado e estava preso à estrutura da cruz com um cinto.

Apesar da altura incomum, o padre Laercio revelou não ter sentido medo. "Deus dá coragem", brincou. Ao final do vídeo, ele faz uma bênção.

O convite inusitado do padre Laercio rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A maioria dos internautas elogia a atitude do padre, considerado "corajoso", outros, lembraram de Adelir Antônio de Carli, conhecido como padre do balão — sacerdote católico que morreu após um acidente durante um voo que realizava amarrado a balões cheios de gás hélio. "Depois do padre do balão, vem o padre alpinista", comentou um seguidor.