Cadeirante diz ter sido desrespeitada em show do System of a Down, em SP

A psicóloga Mayara Massa, que é cadeirante, afirma ter sido tratada com desrespeito no show da banda de rock System of a Down, em São Paulo.

O que aconteceu

Mayara tem osteogênese imperfeita, conhecida como a doença dos ossos de vidro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela relata ter vivido uma "situação horrível". Declarou que a produção do show colocou a vida dela e de outras pessoas em risco. "Enquanto pessoa com deficiência, eu nunca me senti tão desrespeitada", disse.

Os músicos se apresentaram no autódromo de Interlagos, na zona sul da capital, na quarta-feira (14). Mayara contou que chegou com antecedência para a apresentação, que estava marcada para as 21h. O veículo que a levaria a uma área exclusiva para pessoas com deficiência chegou ao local onde ela e outras pessoas estavam às 21h15.