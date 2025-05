Tuta, líder do PCC nas ruas, é preso na Bolívia

Ele foi preso por falsidade ideológica, falsidade material e uso de documento falso na Bolívia. Ele passará por audiência de custódia, onde será formalizada um pedido de extradição ao Brasil.

Tuta é apontado como o líder do PCC nas ruas. As investigações da PF apontam que ele é um dos principais articuladores do esquema internacional de lavagem de dinheiro da facção.

Ele estava foragido há mais de um ano. Em fevereiro de 2024, Tuta foi condenado a mais de 12 anos de prisão por lavar R$ 1 bilhão entre 2018 e 2019.

Matéria em atualização