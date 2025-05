'Psicóloga' de cavalos, ela desvenda traumas: 'Eles têm memória e emoções'

Paolla Lucchin é domadora e ajuda cavalos a superarem traumas Imagem: Acervo pessoal

"Era uma mulher fazendo algo diferente no interior do Rio Grande do Sul, um estado muito tradicionalista. Acabava assustando as pessoas. Sou gaúcha, mas não uso as roupas típicas —prefiro o estilo americano, com jeans e camisa, que me deixa mais confortável. Existe muito preconceito, pois é um ambiente predominantemente masculino."

'Trauma é ressignificado'

O amor de Paolla Lucchin por cavalos começou na infância Imagem: Acervo pessoal

Com um método próprio, Paolla ajuda cavalos a superarem traumas e medos de forma delicada e assertiva, para deixarem de ver o mundo como uma ameaça. Mais do que uma domadora, ela atua quase como uma psicóloga para os animais.

"Todas as consultorias que realizo são voltadas para problemas comportamentais. É um processo de reabilitação. O trauma mais comum é o medo —de pessoas, de barulhos, de entrar em um caminhão de transporte", relata.