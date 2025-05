Casal de PMs é condenado por formar milícia que extorquia ambulantes em SP

A Justiça Militar condenou ontem dois policiais militares por formação de milícia na região do Brás, no centro de São Paulo. A defesa diz que vai recorrer da decisão.

O que aconteceu

Eles foram acusados de formar uma milícia para extorquir dinheiro de vendedores ambulantes do Brás. Eles haviam sido presos em dezembro do ano passado durante uma operação do Ministério Público e das corregedorias da polícias Militar e Civil.

O cabo José Renato Silva de Oliveira foi condenado a 6 anos, 2 meses e 12 dias de prisão em regime semiaberto. O agente foi absolvido dos crimes de roubo e extorsão. A esposa dele, a sargento Lucia Ferreira de Oliveira, recebeu a condenação pelo mesmo crime, constituição de milícia privada, mas cumprirá pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias em regime aberto —segundo a defesa, ela já está em casa.