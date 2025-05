PF diz que líder do PCC preso na Bolívia deve ser extraditado ou expulso

O diretor da PF relatou que a base de dados biométricos da Federal permitiu uma checagem "praticamente em tempo real". A equipe em Brasília informou, então, ao oficial em Santa Cruz e à polícia da Bolívia "quem era exatamente aquela pessoa que estava ali".

Tuta foi preso por falsidade ideológica, falsidade material e uso de documento falso na Bolívia. Na audiência de custódia será formalizado um pedido de extradição ao Brasil, mas as autoridades bolivianas podem decidir pela expulsão.

Ele é apontado como o líder do PCC nas ruas. As investigações da PF apontam que ele é um dos principais articuladores do esquema internacional de lavagem de dinheiro da facção.

O líder do PCC nas ruas fugiu do Brasil após vazar a informação de que ele era um dos alvos da Operação Sharks, em 2020. Em fevereiro de 2024, Tuta foi condenado a mais de 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de mais de R$ 1 bilhão entre 2018 e 2019.

PCC tentou espalhar informação falsa sobre morte de Tuta. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo chegou a anunciar que Tuta foi excluído e morto pelo tribunal do crime após ordenar a morte de Nadim Georges Hanna Awad Neto e Gilberto Flares Lopes Pontes, o Tobé, tesoureiro do PCC, sem aprovação formal da cúpula da facção. Porém, depois a promotoria descobriu que era uma contrainformação por parte da facção para despistar as autoridades.