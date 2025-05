Quem é Tuta, número 1 nas ruas que o PCC fingiu estar morto

Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como a principal liderança do PCC nas ruas, foi preso ontem na Bolívia. Ele foi identificado quando tentava renovar um documento falso.

O que aconteceu

Tuta fugiu do Brasil em 2020 após vazar a informação de que era alvo do Ministério Público. Ele era o principal investigado da Operação Sharks, que tentava desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Naquele momento, Tuta já era considerado o número 1 do PCC em liberdade.

PCC tentou plantar informação falsa de que ele foi morto pelo tribunal do crime. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo chegou a anunciar que Tuta foi excluído e morto pelo tribunal do crime da facção após ordenar a morte de Nadim Georges Hanna Awad Neto e Gilberto Flares Lopes Pontes, o Tobé, tesoureiro do PCC, sem aprovação formal da cúpula da facção. Porém, depois a promotoria descobriu que se tratava de uma contrainformação por parte da facção para despistar as autoridades.