Joanna de Ângelis: quem era a mentora espiritual que Divaldo dizia ter

Mais de 70 livros psicografados por Divaldo, 35 das quais traduzidas para 15 idiomas e 10 transcritas em Braille. O destaque para as obras psicografadas de Joanna se dá a suas mensagens com base filosófica, psicológica e existencial. Os textos tratam do autoconhecimento, da educação espiritual e do equilíbrio emocional — muitos deles voltados à juventude e à família.

Obras no 'plano espiritual'

Divaldo dizia que projeto da Mansão do Caminho nasceu no plano espiritual. A ideia do centro educacional e assistencial em Salvador teria sido concebida no mundo espiritual por Joanna. Divaldo, junto a Nilson de Souza Pereira, materializou o projeto em 1952, dando início à Mansão do Caminho.

Obra social segue ativa após morte do médium. Com a morte de Divaldo Franco, a Mansão do Caminho continua funcionando com uma equipe de colaboradores, mantendo viva a missão iniciada sob a orientação espiritual de Joanna.

Presença marcante no movimento espírita mundial. A atuação de Joanna através de Divaldo ultrapassou fronteiras e levou suas mensagens a outros países.