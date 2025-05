Ambulante baleado por delegado em Fernando de Noronha tem a perna amputada

O ambulante Emmanuel Apory, 26, teve uma das pernas amputadas após ser atingido por um disparo feito por um delegado da Polícia Civil de Pernambuco em Fernando de Noronha (PE).

O que aconteceu

Amputação em uma das pernas de Apory foi realizada ontem. Anderson Flexa, advogado do ambulante, relatou que o procedimento foi concluído com a extração acima do joelho. "Emmanuel encontra-se na fase de recuperação pós-cirúrgica", escreveu.

Procedimento foi necessário para preservar a vida do ambulante. Ao relatar a situação antes da amputação, Apory lamentou a situação. "Conseguiram o que queriam. Se não matam, aleijam", disse.