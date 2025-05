Amizade de Chico Xavier e Divaldo Franco foi marcada por suspeita de plágio

Nem todos os seguidores de Chico perdoaram Divaldo pelo suposto plágio, o que teria afastado o baiano do centro do amigo em Uberaba. Ao "Fantástico", Divaldo disse que era "natural" que pessoas ligadas a Chico "torcessem o nariz" para ele. "São fenômenos humanos. As pessoas nos veem conforme sua própria ótica".

Após a morte de Chico, Divaldo teria feito questão de visitar seus seguidores, contou Ana Landi ao programa da Globo. "Como se fechasse um ciclo, né? Em que duas das figuras mais importantes do espiritismo no Brasil e talvez no mundo fizessem as pazes mesmo sem o Chico presente", disse.

Em 2019, o baiano confessou que "sempre amou muito" Chico. Durante a divulgação do filme sobre sua vida, "Divaldo - O Mensageiro da Luz", ele negou ao jornal Folha de S.Paulo que se visse como um sucessor do amigo. "Pra mim, ele é um grande mestre. Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, da propaganda do espiritismo. Ele era 'o concur' pela sua irradiação de amor e paz, por isso ele foi pra mim um grande mestre".

*Com informações de matérias publicadas em 01/03/2023 e 16/05/2025.