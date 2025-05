Crianças sofrem abusos, mas debate é sobre bonecas, critica ex-secretário

Uma mulher que se divorciou do companheiro procurou uma advogada de Goiânia para partilhar a boneca reborn do casal. A cliente afirmou ter criado ''apego emocional'' e disse que ela e o ex ''constituíram família'' com a boneca.

A Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, usou as bonecas para incentivar uma campanha de vacinação municipal contra a gripe. O TST (Tribunal Superior do Trabalho) também aproveitou a onda para lembrar que bebês reborn não dão direito à licença-maternidade.

TST publica mensagem bem-humorada sobre bebês reborn. Imagem: Instagram / TST

Na avaliação de Ariel de Castro Alves, que é advogado, as bonecas devem ser tratadas, juridicamente, apenas como objetos. Ou seja, o mesmo tratamento dispensado a bens, como veículos e eletrodomésticos.

A sociedade, o estado e as famílias deveriam se preocupar com as crianças reais, que no Brasil são vítimas de negligências, maus-tratos, violências, abusos, fome, abandono, exclusões, discriminações, assassinatos.

Ariel de Castro Alves

Alves ocupou o cargo de secretário nacional no Governo Lula, entre janeiro e maio de 2023. É membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP e ex-presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).