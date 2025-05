CV ordenou trégua durante G20 no Rio a pedido de autoridade, diz jornal

Entre os dias 21 e 22 de fevereiro daquele ano, chefes das diplomacias das maiores economias do mundo se reuniram no Rio. O UOL procurou a Polícia Federal para confirmar as informações sobre as conversas interceptadas e aguarda um retorno.

Antes de enviar a mensagem para os faccionados, Naldinho compartilhou uma primeira versão com Edgar Alves Andrade. Doca como é conhecido o também líder do CV apagou as mensagens —a PF não conseguiu identificar o que ele escreveu. "O irmão que vier a se colocar acima da facção poderá ser punido conforme reger nosso estatuto", dizia a versão inicial do comunicado.

Naldinho é considerado pela PF o porta-voz do Comando Vermelho. Ele está preso na Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3). O UOL tenta contato com a defesa dele.

Em novembro, o Rio sediou a reunião da Cúpula do G20. O encontro contou com a participação de dezenas de representantes de outros países, como o então presidente dos EUA Joe Biden, além de ministros do governo Lula e o presidente.

Boa tarde a todos meus irmãos do permanente, irmãos hoje um representante das autoridades no Rio procurou o irmão que é sintonia pediu para nos segurar 7 dias sem guerras e roubos devido o G20 (são representantes de 20 países diferentes). Chegou hoje no Rio, para evitar isolamentos de irmãos que venha ter ligação em determinada área etc... Roubo ontem nos já tínhamos feito uma circular... agora queria dividir opinião com vcs da rua, pois aqui na casa maior e os irmãos do VP todos estamos de acordo em segurar esses 7 dias até porque se veio no diálogo eles demonstraro um respeito por nos. Gostaria saber irmãos da rua qual visão.

