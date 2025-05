Cratera na marginal Tietê: Sabesp conclui obra para desafogar trânsito

A Sabesp informou que finalizou hoje as obras de construção de uma alça de acesso na marginal Tietê para aliviar o trânsito causado por uma cratera na pista.

O que aconteceu

Tráfego nas duas faixas criadas já foi liberado. De acordo com um comunicado da Sabesp, a partir de agora a gestão do tráfego será coordenada pelos órgãos de trânsito. A medida tem caráter de urgência, pois uma cratera foi aberta na pista central, levando à interdição da via.

O novo acesso vai permanecer ativo durante todo o período das obras na região. A instalação foi realizada pela CCR, concessionária responsável pela marginal Tietê. Os custos ficarão a cargo da Sabesp, porque a cratera abriu devido a uma sobrecarga na rede de esgoto.