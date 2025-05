PF prende grupo que produzia drogas sintéticas no Rio com apoio do CV

A Polícia Federal prendeu nove membros de uma quadrilha que produzia drogas sintéticas no Rio de Janeiro e queria se tornar o maior cartel produtor das substâncias no Brasil com o apoio do Comando Vermelho. As informações foram reveladas pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Suposto líder da organização e outros oito suspeitos foram presos. Vinicius Abade, apontado como chefe da quadrilha intitulada "Cartel Brasil", foi detido e a Polícia Federal pede na Justiça a captura de R$ 50 milhões em bens do suspeito. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem. Outros 16 envolvidos seguem foragidos.

Quadrilha produzia ecstasy, MDMA e MDA em larga escala e distribuia pelo Brasil. Os criminosos se instalavam em comunidades do Rio de Janeiro para produzir as substâncias de maneira informal e com o apoio da facção criminosa local.