Tuta do PCC deixa a Bolívia e está a caminho do Brasil

Preso na última sexta-feira pela polícia boliviana, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta do PCC, foi entregue hoje pelas autoridades do país e está a caminho do Brasil.

O que aconteceu

Ainda não se sabe o destino final de Tuta no Brasil e para qual presídio federal será encaminhado. As informações foram confirmadas por fontes da Polícia Federal ao UOL, mas as autoridades brasileiras devem manter sob sigilo o local que ele deve ser transferido.

O Brasil tem cinco penitenciárias federais de segurança máxima. Esses presídios foram criados com o objetivo principal de isolar líderes de organizações criminosas. O líder do PCC, Marcola, está preso na penitenciária federal de Brasília. Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, está em Campo Grande (MS).