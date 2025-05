Vídeo mostra picape voando por cima de buggy em praia do Ceará; veja

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma picape "voando" por cima de um buggy na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará.

O que aconteceu

Vídeo mostra o veículo em alta velocidade ganhando impulso numa subida. O buggy está parado no local com ao menos três passageiros, além do motorista. Não há informações de feridos.

Depois da manobra, a picape ficou completamente destruída, com as rodas prejudicadas e os airs bags acionados. O motorista do veículo não foi identificado, segundo as autoridades. Além do buggy, quatro homens estavam próximos do local em que a picape começa a "voar".