Advogada e namorado são presos após invadir casa e agredir três irmãs em MT

Uma advogada e o namorado dela foram presos por suspeita de invadir uma casa e agredir três mulheres no sábado em Sinop, a 500 km de Cuiabá. O casal foi liberado no dia seguinte após pagar fiança.

O que aconteceu

Daline Bueno Fernandes, 36, e Rafael Moreira da Silva, 39, foram presos em flagrante por ameaça e invasão de domicílio. Uma das vítimas, que também é advogada, teria acionado a Polícia Militar por volta das 10h dizendo que a suspeita invadiu sua casa ''totalmente desequilibrada'' acompanhada do companheiro.

A vítima desconfiava de uma traição do marido, que já se relacionou com a irmã da suspeita. Ela teria recebido um alerta do rastreador do carro do homem, que sinalizou que ele estava na casa de Daline. A mulher, então, temeu algum envolvimento dele com a ex e foi até o local confrontá-lo. Pegou a chave do veículo dele e foi embora na sequência.