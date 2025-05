Ameaças e especulação impedem 'cracolândia' de voltar ao centro de SP

"Por onde os usuários passaram, houve gentrificação", diz Costa. Gentrificação é o processo de valorização de áreas urbanas antes degradadas, que atrai moradores de maior renda, encarece o custo de vida e pode expulsar os antigos residentes. "O fluxo [de usuários de drogas] é empurrado pelo poder público para um lugar onde imóveis ficam desvalorizados. Depois, essas áreas são vendidas para algum parceiro, as pessoas são expulsas novamente e vira um novo empreendimento imobiliário."

Projeto do governo prevê revitalização do centro com transferência de sede administrativa. Área abrange "cracolândia" e outras partes degradadas da região central da cidade.