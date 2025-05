Advogados e drogas: mensagens detalham caixa milionário do CV

Montante seria usado para pagar advogados e comprar armas e drogas. Na parte de despesas são descritos gastos como: R$ 55 mil com advogados; R$ 39 mil com "30 kg de mato" (maconha); e até R$ 280 com uma cafeteira. Outros R$ 30 mil teriam sido gastos com "casas de apoio" em Mossoró (RN), Catanduvas (SC), Campo Grande (MS) e Brasília (DF) —cidades onde ficam presídios federais que abrigam líderes do CV.

Dinheiro teria vindo da venda de drogas e de pagamentos recebidos em favelas. Mais de R$ 1 milhão teria sido obtido com a venda de "pó, mato e skank" (cocaína, maconha e um canabidiol com efeitos mais potentes do que a maconha). Outros R$ 168 mil seriam oriundos do "fortalecimento" de favelas, como Guandu e Manguinhos. Ou seja, valores repassados por líderes locais à cúpula do grupo.

O UOL procurou a PF para confirmar o conteúdo da conversa. Em mensagem, a corporação disse apenas que "não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento".

Pausa no crime para o G20

Mensagens indicam que o Comando Vermelho ordenou uma trégua durante a reunião do G20 no Rio. Em 21 e 22 de fevereiro de 2024, chefes das diplomacias das maiores economias do mundo se reuniram na cidade. O encontro contou com a participação de dezenas de representantes de outros países, como o então presidente dos EUA Joe Biden, além de ministros do governo Lula e o presidente.

Ordem de trégua teria sido enviada por Naldinho. Segundo o texto, ele atendia ao pedido de uma autoridade. A PF não identificou quem seria essa autoridade, de acordo com a reportagem.