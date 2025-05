Calor, barulho e tremedeira: como é andar pelo Tatuzão do metrô de SP

De dentro da piscina de lama, os detritos seguem por 30 quilômetros de caminhão até um aterro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Em média, 170 metros cúbicos de terra - o equivalente para carregar 250 caminhões - são retirados do local todos os dias.

Máquina gigante não é reaproveitada após uso

Isso acontece porque cada tatuzão é projetado para uma obra específica, pensando no tipo do solo e no tamanho do túnel a ser cavado. No caso da expansão da linha 2-Verde, assim que a máquina chegar à estação Vila Prudente ela vai ser desmontada e remontada para a escavação da segunda parte da obra, que fará o túnel da Penha até a futura estação Dutra, em Guarulhos.

Em algumas obras, o tatuzão é estacionado e abandonado no "fim do túnel". No caso do Cora Coralina, porém, a maior probabilidade é de que todas as peças sejam desmontadas e sucateadas.