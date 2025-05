Mais movimentada da CPTM, linha 11-Coral volta ao normal após 46 dias

O funcionamento da Linha 11-Coral da CPTM foi normalizado hoje após a companhia inaugurar uma via alternativa para circulação de trens na área que está interditada para obras.

O que aconteceu

Nova via fica ao lado dos trilhos que estão interditados. Ela vai passar por sete dias de testes operacionais, segundo a CPTM. A única mudança que os passageiros devem sentir neste momento é a velocidade reduzida dos trens no trecho da obra, perto da estação Suzano.

Linha passou 46 dias circulando em trilhos únicos entre as estações Suzano e Jundiapeba. Isso obrigou passageiros a fazerem baldeação e aumentou o intervalo médio entre as estações Estudantes (ponto final da linha) e Suzano para 22 minutos. Ônibus do sistema Paese foram oferecidos aos passageiros como alternativa. A previsão inicial era de que a lentidão na linha durasse 120 dias.