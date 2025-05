Crea vai apurar queda de elevador que matou 3 funcionários em obra de SP

Conselho também se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que está colaborando com as investigações. "O Crea-SP presta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, e reafirma seu compromisso com a segurança da população, ficando à disposição para colaborar com as autoridades nas investigações e com o que for necessário".

Entenda

Três pessoas morreram no local após a queda do equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma obra na altura do km 18, no condomínio Reserva Raposo, por volta das 9h20 da manhã de hoje.

As vítimas eram homens e funcionários da obra. Segundo a corporação, eles tinham 43, 26 e 20 anos. A identidade deles não foi divulgada.

A quarta vítima foi socorrida por populares e encaminhada para um hospital. Os bombeiros não divulgaram o estado de saúde dela e nem para onde foi levada.

O elevador despencou do 17° andar da obra, segundo a TV Globo.