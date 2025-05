'Embaixada do PCC': cocaína e corrupção fazem facção migrar para Bolívia

Um dos líderes do PCC foi preso na Bolívia na semana passada. Segundo especialistas consultados pelo UOL, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, não era o único que vivia no país vizinho e seguia no comando do crime organizado brasileiro a partir de lá. Na Bolívia, esses criminosos levam uma vida de luxo e não são perturbados pela polícia.

O que aconteceu

Tuta foi preso na última sexta-feira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Procurado pela Interpol, o criminoso foi capturado quando tentou renovar seu documento estrangeiro usando uma identidade falsa. Ele foi enviado ontem para o Brasil (leia mais sobre a prisão abaixo).

Bolívia virou reduto da facção. Da "embaixada do PCC", lideranças gerenciam as atividades da organização criminosa paulista. Segundo Rafael Khalil, professor de direito penal da Universidade Anhembi Morumbi, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são as principais atividades.