Influencer que matou recém-casado no Rio se entrega após 10 meses foragido

Belarmino foi denunciado pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do crime. As mulheres que estavam com ele no carro no momento do acidente também respondem por omissão de socorro.

Suspeito disse que fez de tudo para evitar o incidente. "Fiz de tudo para evitar. Eu não peguei o carro, perdi a direção e atropelei: ele entrou na frente do meu carro, eu desviei, saí da frente dele e ele caiu em cima do meu carro. Isso é claro nas imagens", afirmou, em entrevista à Record no mês passado.

Relembre o caso

Fábio Toshiro e a esposa Bruna Villarinho tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento. Por volta de 22h40 do dia 13 de julho de 2024, eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.