Caso Vitor Medrado: réus mataram 'como quem espreme formiga', diz juiz

A Justiça de São Paulo tornou réus os dois homens acusados de roubar e matar o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos. A vítima estava do lado de fora do Parque do Povo, no Itaim Bibi, quando foi abordado e baleado por eles, em 13 de fevereiro.

O que aconteceu

Jeferson de Souza Jesus, 27, e Erik Benedito Veríssimo, 20, estão presos desde março e viraram réus na sexta-feira. Na quinta-feira, o Ministério Público ofereceu denúncia pedindo condenação de até 30 anos para a dupla à Justiça, que a aceitou a denúncia por entender que havia ''indícios da existência do crime e da autoria''.

Juiz Marcus Alexandre Manhães Bastos disse que eles ''mataram a vítima como quem espreme uma formiga com seu dedo polegar''. Na decisão, o magistrado argumenta que o crime foi cometido em um contexto de ''extrema crueldade'' e que a conduta dos acusados provocou ''perplexidade intensa''.