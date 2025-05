'Mais tatuado do Brasil' passa pela 4ª sessão de remoção; veja resultados

Sessões a laser começaram pelo rosto. Os procedimentos, segundo ele, são dolorosos e exigem paciência, mas ele comemora: "O rosto está cada dia mais claro", escreveu nas redes sociais.

É sobre arrependimento. Que vocês pensem muito antes de fazer uma tatuagem. Leandro de Souza, no Instagram

Antes e depois:

Leandro de Souza passou por quatro sessões até ter o resultado de agora Imagem: Reprodução/Instagram

Como é feita a remoção

Transformação leva tempo e tem ao menos oito sessões previstas. Os intervalos entre as sessões são de cerca de três meses. A estimativa da equipe é que, ao fim da oitava sessão, as tatuagens e manchas sejam completamente apagadas do rosto de Leandro.