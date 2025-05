Problema na Palmeiras-Barra Funda deixa lentidão na Linha 3-Vermelha hoje

Passageiros da linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo enfrentam problemas para embarcar nos trens na manhã de hoje.

O que aconteceu

Falha em um equipamento na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, afeta toda a linha. Segundo o Metrô, a falha aconteceu na área de manobras da estação às 6h21.

Além de andar com velocidade reduzida, os trens também estão com maior tempo de parada nas estações. Nas redes sociais, um passageiro afirmou que levou 40 minutos da estação Tatuapé, na zona leste, até a Santa Cecília, no centro da cidade. Normalmente, o caminho leva cerca de 20 minutos.