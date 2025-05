Queda de elevador em obra deixa 3 pessoas mortas e uma ferida em SP

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um elevador de carga cair em uma obra na Rodovia Raposo Tavares, no Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo.

O que aconteceu

As três pessoas morreram no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma obra na altura do km 18, no condomínio Reserva Raposo, por volta das 9h20 da manhã de hoje. Seis viaturas foram encaminhadas para o local.

As vítimas eram homens e funcionários da obra. Segundo a corporação, eles tinham 43, 26 e 20 anos. A identidade deles não foi divulgada.