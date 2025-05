Policial morre em ação na Cidade de Deus, no Rio; Linha Amarela é fechada

Tiroteio interditou a Linha Amarela. Segundo o Centro de Operação Rio, a via está interditada no sentido Fundão, na altura da Cidade de Deus, e o acesso Estrada do Gabinal foi fechado. Com isso, o trânsito está congestionado e causa reflexos na avenida Ayrton Senna.

Operação mira fábricas de gelo

Fábrica de gelo na Cidade de Deus Imagem: Inea

Os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão na comunidade no momento do ocorrido. A Polícia Civil mira empresas e endereços ligados à fabricação de gelo possivelmente contaminado, que abastecem vendedores das praias da Barra da Tijuca e do Recreio. Uma fábrica na Cidade de Deus e uma distribuidora na Barra estão sendo fiscalizadas.

Investigação começou em fevereiro após perícia encontrar coliformes fecais nos produtos. Por isso, policiais e técnicos verificavam as condições de armazenamento e qualidade da água utilizada, checavam possíveis ligações clandestinas de energia elétrica e água, e apuravam crimes ambientais e contra o consumidor.