Três regiões do país têm alerta para fortes chuvas; veja previsão da semana

No Recife, os próximos dias também serão chuvosos. Na cidade, os termômetros ficarão entre 23ºC e 29ºC nesta semana. Em Chã de Alegria, na Zona da Mata pernambucana, a chuva também não deve dar trégua, e a temperatura ficará entre 21ºC e 29ºC. Em Aracaju, a chuva também está prevista para todos os dias, e deve haver pouca amplitude térmica, com temperaturas entre 25ºC e 28ºC. Em João Pessoa, chuva diária e termômetros entre 26ºC e 28ºC nos próximos dias.

Alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforça atenção nestas regiões. O aviso, válido até o fim de amanhã, indica chuva de até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora, característica considerada como "intensa" pelo instituto. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas na faixa do litoral nordestino.

Região Sul também terá chuvas intensas

Os três estados do Sul terão chuva aumentando gradativamente nos próximos dias. Entre as capitais, somente Porto Alegre deve ter uma trégua entre quarta e sexta-feira. Na capital gaúcha, o frio é mais intenso no começo desta semana, com máxima de 18ºC na quarta. Nos dias seguintes, a temperatura sobe e deve chegar aos 25ºC no sábado. Ao longo da semana, a mínima deve ficar entre 13ºC e 18ºC.

No restante do estado, as chuvas devem ser mais fortes. O Inmet divulgou um alerta válido até a tarde de amanhã, indicando perigo para boa parte do território gaúcho. Em Ijuí, no noroeste do estado, a precipitação deve parar somente na quinta, retornando no domingo. Já em Santa Maria, na região central, a chuva seguirá até pelo menos a quinta-feira, quando o frio deve atingir o pico semanal e a mínima será de apenas 8ºC.

No decorrer da semana, a chuva aumenta em Santa Catarina e no Paraná. Em Florianópolis, a mínima deve atingir os 15ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 20ºC. Já em Curitiba, os termômetros ficam entre 15ºC e 20ºC. Em ambas as capitais, a previsão indica chuva contínua.