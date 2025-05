Chefe do PCC e Marcola não devem se encontrar em prisão, diz desembargadora

O meu copo sempre tá cheio, mas ganhando nós não estamos. É o que eu posso dizer com certeza. É uma guerra difícil, eles são bem articulados, eles não têm limites.

Há quem defina o PCC, inclusive, como uma pré-máfia, que são uma máfia. Quando ele já tem essa ligação, essa simbiose com o Estado, e quando a gente já vê a força da facção criminosa, inclusive dentro do Legislativo, isso é sinal de máfia. A máfia trabalha assim, e a gente já vivenciou isso estudando a história. Mas eu digo que ganhando nós não estamos. Ivana David, desembargadora do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo)

