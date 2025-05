'50 crianças': as acusações de estupro contra o Padre Bernardino dos Santos

Em 2021, quando houve a primeira investigação do caso, a Arquidiocese de Belo Horizonte afirmou que, por decisão do Vaticano, o padre seria afastado das atividades, o que não aconteceu. Em 2024, o nome dele ainda aparecia no catálogo de padres como capelão da penitenciária feminina do Horto, em Belo Horizonte. Em nota, a Arquidiocese de BH nega. "Bernardino Batista dos Santos está afastado do exercício do ofício sacerdotal desde o dia 18 de novembro de 2021. A decisão, que teve caráter definitivo com "a confirmação pelo Vaticano, proíbe o referido senhor de exercer quaisquer funções vinculadas ao sacerdócio católico. Sobre o catálogo de 2024, as denunciantes tiveram acesso a um arquivo com informações desatualizadas".

Nessa época, as vítimas e familiares criaram um perfil no Instagram chamado Vítimas do Santo do Paraíso, sendo Paraíso o nome de um bairro na região leste da capital mineira, Belo Horizonte, onde por mais de três décadas Bernardino Batista atuou como padre da Igreja Católica.

Documento da Arquidiocese de Belo Horizonte que afastou Bernardino das atividades sacerdotais Imagem: Reprodução/via Agência Pública

O caso cairia no esquecimento se não fosse a descoberta, pelas próprias vítimas, de uma criança que teria sido abusada por Bernardino em 2016, aos 4 anos de idade. Diferentemente dos outros casos, o suposto crime contra ela ainda não havia prescrito. E foi justamente a mensagem no blog com a foto do padre que traria novos indícios em 2021. A mãe de uma criança que o acusa de abuso se manifestou de forma anônima.

Dois anos depois da postagem, em 2023, uma nova investigação policial na cidade de Tiros, onde teria ocorrido o crime, foi realizada pela polícia.

K.A.P. contou à reportagem detalhes do que aconteceu no dia do suposto abuso. Ela trabalhava como caseira no sítio do padre e descreve o local: "eram vários quartos, muitos deles com várias camas, havia uma piscina. Tudo de muito bom gosto e caro!".