'AHU!': o que significa o grito do retiro cristão masculino Legendários?

Em vídeo publicado no Instagram, Ricardo Martins, um dos membros do movimento Legendários no Brasil, explicou o significado do grito "AHU", frequentemente usado por participantes das chamadas "subidas à montanha" — eventos espirituais voltados exclusivamente para homens.

Qual o significado do grito?

AHU! Provavelmente você já deve ter ouvido algum legendário cumprimentar outro legendário com o nosso famoso AHU. Talvez você tenha pensado que é algum tipo de grito de guerra, mas, na verdade, o nosso A-H-U significa um convite aos homens para um novo nível de A, amor, H, honra, U, unidade. Então, sempre que você ouvir um legendário falando AHU, lembre-se disso: amor, honra e unidade.

Ricardo Martins, empresário

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Ricardo se apresenta na rede social como "ministro do Evangelho" e "legendário 50.942". Ele é também empresário e sócio do banco digital Propósito Bank, cuja comunicação nas redes é marcada pelo uso de linguagem religiosa — incluindo vídeos com pastores e lideranças evangélicas. Ao lado da esposa, Vanessa, ele também produz conteúdos voltados para casais cristãos.