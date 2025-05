Bebê morre engasgado em creche clandestina que funcionava há dez anos

Um bebê de quatro meses morreu engasgado ontem em uma creche clandestina de Curitiba. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os donos do local, um homem e uma mulher, cuidavam sozinhos de cerca de 20 crianças. Sobrelotação teria ocorrido porque creches municipais da região estavam fechadas.

O que aconteceu

Donos do local, um homem e uma mulher, cuidavam sozinhos de cerca de 20 crianças. Segundo a Polícia Civil, sobrelotação teria ocorrido porque creches municipais da região estavam fechadas.

Bebê teria morrido após engasgar com leite na manhã de ontem. O delegado da Polícia Civil do Paraná, Fabiano Ribeiro, disse em coletiva que o bebê tomou a mamadeira e foi colocado deitado de lado em uma cama de solteiro. Pouco depois, a mulher percebeu que ele estava com os lábios roxos.