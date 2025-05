Custam até R$ 8.000 e podem medir 1,20 m: como são feitos os bebês reborn?

Eles usam fralda, mamam, trocam de roupa, dormem com paninho e andam de carrinho. Não estamos falando de crianças de verdade, mas, sim, dos bebês reborn —bonecos hiper-realistas que imitam com perfeição um recém-nascido ou um bebê de alguns meses. Feitos à mão, com silicone ou vinil especial, eles viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas e chamam atenção pelo nível de detalhes: veias aparentes, dobrinhas na pele, cabelo implantado fio a fio e até cheirinho de talco.

Mas como eles são e quanto custam? Os preços variam bastante, dependendo do tamanho, dos materiais e da complexidade da produção —há modelos que ultrapassam R$ 8.000.

E se engana quem pensa que os bebês reborns são apenas do tamanho de um recém-nascido. O mercado oferece uma variedade de modelos, organizados geralmente pela "idade" do boneco, que vão do recém-nascido aos 4 anos: