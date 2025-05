Casal é condenado a 132 anos de prisão por matar sogros de ex-prefeito

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo condenou o casal acusado de matar os sogros do ex-prefeito de Cachoeiro do Itapemirim, em outubro do ano passado. Somadas, as penas impostas aos réus chegam a 132 anos de prisão.

O que aconteceu

Penas foram impostas pela 4º Vara Criminal de Cachoeiro. Adriana de Souza Santos foi sentenciada a 65 anos de detenção, enquanto seu parceiro, Valmir Santana Ribeiro, foi condenado a 67 anos de prisão — ele teve a pena aumentada em decorrência dos antecedentes criminais.

Casal foi considerado culpado pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e por maus-tratos aos animais. Eles foram apontados como os autores dos assassinatos de Cacilda Vetoraci Duarte, 77, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, 80. As vítimas eram pais da primeira-dama da cidade, Keila Coelho, esposa do então prefeito do município Victor Coelho.