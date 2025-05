Perto de Marcola: como é o presídio onde está Tuta, um dos líderes do PCC

As visitas ocorrem em parlatórios com separação por vidro e monitoramento integral. Apenas advogados têm acesso nos primeiros dias, e todas as conversas são gravadas. A entrada de visitantes é controlada por três barreiras de segurança e uso de scanner corporal.

As transferências seguem o Decreto nº 6.877/2009 e exigem decisão judicial. Só podem ser levados para esses presídios presos envolvidos com organizações criminosas, incidentes graves no sistema de origem ou risco de morte — como no caso de réus colaboradores.

*Com informações da Agência Brasil e matérias publicadas em 19/05/20, 07/11/24 e 18/05/25.