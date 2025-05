Ação pede indenização de R$ 10 milhões por morte de ganês em aeroporto

A Defensoria Pública da União (DPU) pediu uma indenização de R$ 10 milhões em uma ação civil pública contra o governo federal e a Latam Linhas Aéreas pela morte de Evans Osei Wusu, imigrante de Gana que morreu após passar mal na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O que aconteceu

Quantia pedida pelo órgão seria para reparação por danos morais individuais e coletivos, além de danos materiais. Evans morreu em 13 de agosto de 2024, após desembarcar no Brasil e enquanto aguardava a análise do seu pedido de refúgio em uma área do aeroporto.

Ação civil também quer um plano de acolhimento para migrantes retidos. O objetivo é evitar que situações semelhantes se repitam, explicou o órgão. O defensor regional de direitos humanos de São Paulo, Murillo Martins, afirmou em nota que a DPU identificou que migrantes "foram e são submetidos a situações degradantes" ao aguardar o asilo no país.